Survivor Gizem Memiç ile ilgili flaş detay! Serenay Sarıkaya'yı geçti...

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Gizem Memiç, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Gizem Memiç, Ankara'da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Modellik ile de ilgilenen Gizem Memiç'in bir yarışmada Serenay Sarıkaya'yı geride bırakması ise sosyal medyada çok konuşuldu...

32 yaşındaki Gizem Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Memiç'in 2010 yılında, Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak birinci olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.

SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.