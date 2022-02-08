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Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı... 8 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 00:45
Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı... 8 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kıran kırana ödül oyunu mücadelesi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı sorusu merak ediliyor.

Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışının ardından ödül oyunu için mücadele etti. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan takım Ünlüler olurken erkeklerde ise Gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı Gönüllüler takımı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Survivor'da haftanın eleme adayları Furkan, Bora, Sercan, Gizem, Mert, Evrim, Barış ve Birsen oldu. Bu isimlerden en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

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