📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 57. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 8 Şubat Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 57. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

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MASUMLAR APARTMANI 57. BÖLÜM KONUSU

Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.

Masumlar Apartmanı 57. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 57. BÖLÜM FULL İZLE

MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartmanı 57. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 57. BÖLÜM FULL İZLE

MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER TRT 1 CANLI İZLE