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Yalnız Kurt'un 2. bölümü bugün var mı? Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni bölüm izle

atv'nin çok ses getiren yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümü ile büyük beğeni toplamıştı. Yalnız Kurt dizisinin 2. bölümünün yayın tarihi merak konusu oldu. Cihan Ünal'ın başrolünde yer aldığı Yalnız Kurt izlemek isteyenler, Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt 2. bölüm izle, Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak? Yalnız Kurt konusu ne? Yalnız Kurt dövüş sahneleri gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Yalnız Kurt'un 2. bölümü bugün var mı? Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 15:25
Yalnız Kurt'un 2. bölümü bugün var mı? Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni bölüm izle

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluştu. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yarattı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

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YALNIZ KURT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 2. bölümü 4 Şubat Perşembe günü yayınlanacak.

YALNIZ KURT KONUSU

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

atv ekranlarında cuma izleyiciyle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

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