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SURVİVOR YEDEKLER | Survivor'da son yedekler belli oldu mu? Survivor'da yeni yedek yarışmacılar açıklandı mı? İşte detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Elenen isimlerin ardından 4 farklı isim Survivor adasına gelmişti. Son yedekler de Survivor'a dahil olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında yeni yarışmacılar ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Survivor'da son yedekler belli oldu mu? Survivor'da yeni yedek yarışmacılar açıklandı mı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 21:39
SURVİVOR YEDEKLER | Survivor'da son yedekler belli oldu mu? Survivor'da yeni yedek yarışmacılar açıklandı mı? İşte detaylar...

Survivor'da All Star kadrosuna son yedeklerin kadroya katılacağı açıklandı. Son olarak yedek kadronun katılacağını açıkladı. Nisa Bölükbaşı, Parviz Abdullayev, Yunus Emre Özden ve Ayşıl Özaslan Survivor'a yedeklerden dahil olmuştu. Yeni yedeklerin kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA SON YEDEKLER BELLİ OLDU MU?

Gizem Memiç, Bora Edin, Atakan Işıktutan isimlerinin yarışmaya yedeklerden dahil olacağı sosyal medyada iddia edildi. Survivor'a katılacak isimler henüz kesinlik kazanmış değil. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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