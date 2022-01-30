SURVİVOR YEDEKLER | Survivor'da son yedekler belli oldu mu? Survivor'da yeni yedek yarışmacılar açıklandı mı? İşte detaylar...

Survivor'da All Star kadrosuna son yedeklerin kadroya katılacağı açıklandı. Son olarak yedek kadronun katılacağını açıkladı. Nisa Bölükbaşı, Parviz Abdullayev, Yunus Emre Özden ve Ayşıl Özaslan Survivor'a yedeklerden dahil olmuştu. Yeni yedeklerin kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
SURVİVOR'DA SON YEDEKLER BELLİ OLDU MU?
Gizem Memiç, Bora Edin, Atakan Işıktutan isimlerinin yarışmaya yedeklerden dahil olacağı sosyal medyada iddia edildi. Survivor'a katılacak isimler henüz kesinlik kazanmış değil. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.