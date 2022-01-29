SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor All Star

Survivor'da heyecan dorukta! Dokunulmazlık ve ödül oyunlarında karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler arasında büyük yarış sürüyor. 29 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan programda dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, aralarından bir kişiyi eleme potasına sokacak. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 yeni bölüm ile 29 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf merak ediliyor. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak. Ünlüler takımında Adem ilk yarışına çıkacak. Yarışmanın galibi bölüm sonunda belli olacak.

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ayşıl, Survivor 2022'ye veda eden isim olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından bir ismi eleme potasına sokacak. Eleme adayı açıklandığında haberimizde yer verilecektir...