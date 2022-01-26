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Merih Demiral'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Heidi Lushtaku

Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, gönlünü Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. İkilinin İsviçre'de biraraya geldiği öğrenilirken, ilişki Heidi Lushtaku'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:23
Merih Demiral'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Heidi Lushtaku

İtalya Seri A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni aşka yelken açtı. Arnavut güzelin Merih'in evinde çektiği fotoğraf ilişkiyi ele verdi. Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

Merih Demiral'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Heidi Lushtaku

İkilinin geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de bir araya geldiği ve arkadaşlarıyla yemek yediği iddia edildi. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Lushtaku, "Miss Switzerland 2013"e katıldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçti.

Merih Demiral'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Heidi Lushtaku

Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere taşıdı.

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