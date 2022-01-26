Merih Demiral'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Heidi Lushtaku

İtalya Seri A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni aşka yelken açtı. Arnavut güzelin Merih'in evinde çektiği fotoğraf ilişkiyi ele verdi. Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de bir araya geldiği ve arkadaşlarıyla yemek yediği iddia edildi. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Lushtaku, "Miss Switzerland 2013"e katıldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçti.