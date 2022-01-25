Haberler Magazin 📺 Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLE - Masumlar Apartmanı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLE - Masumlar Apartmanı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Masumlar Apartmanı 55. ve yeni bölümü ile ekranlara geldi. Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Masumlar Apartmanı izle" araştırması yapıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. Han'ın ortaya çıkışı Safiye'yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. İşte Masumlar Apartmanı 55. bölüm konusu ve izleme linki…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:37
📺 Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLE - Masumlar Apartmanı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 55. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar veya online üzerinden takip etmek isteyenler "Masumlar Apartmanı 55. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm detayları ve 55. bölüm izleme linki…

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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MASUMLAR APARTMANI 55. BÖLÜMDDE NELER OLDU?

Han'ın ortaya çıkışı Safiye'yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci'nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han'ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han'ın verdiği cevaplar onu ikna etmez.

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Masumlar Apartmanı tüm bölümler için TIKLA

Ceylan'ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo'nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra'ya başvurur. Safiye, Naci'nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci'nin bir şartı vardır. Safiye'den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye'yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Masumlar Apartmanı tüm bölümler için TIKLA

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