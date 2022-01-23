Survivor sürgün adasına kim gitti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları sonrasında belirlenen adaylar eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında sürgün adasına giden ilk isim Mert olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Yapılan yarışmayı Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme konseyine gitti.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ada oylamasına çıktı. Oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Berna oldu ve sürgün adasına gönderildi.



