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Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan devam ediyor.. Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürerken, ünlüler ve gönüllüler takımı 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık yarışına çıktı. Peki, Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gönderildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 00:33 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 00:41
Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında sürgün adasına gidecek isim belli oldu. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Yapılan yarışmayı Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı eleme konseyine gitti.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada oylamasına çıktı. Oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Mert oldu ve sürgün adasına gönderildi.





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