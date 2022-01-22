Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında sürgün adasına gidecek isim belli oldu. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Yapılan yarışmayı Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı eleme konseyine gitti.





SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada oylamasına çıktı. Oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Mert oldu ve sürgün adasına gönderildi.









