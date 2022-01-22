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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan devam ediyor.. Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürerken, ünlüler ve gönüllüler takımı 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık yarışına çıktı. Peki, Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gönderildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:45
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında sürgün adasına gidecek isim belli olacak.Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yapılacak yarışmanın ardından kazanan takım belli olacak.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım ada oylaması sonucunda eleme adayını belirleyecek ve o isim haftanın ilk sürgün adasına giden isim olacak.


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