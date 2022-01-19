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Yalnız Kurt'un yeni fragmanı yayınlandı İZLEYİN! Yalnız Kurt ne zaman?

ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için heyecan dorukta! Tanıtımının yayınlandığı ilk günden itibaren hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Deneyimli kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle ilgi çeken dizinin yayın tarihi de netleşti. Dizi, 28 Ocak'ta yayın hayatına 'merhaba' diyecek. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:27 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:50
Yalnız Kurt'un yeni fragmanı yayınlandı İZLEYİN! Yalnız Kurt ne zaman?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtım filmleri sonrası 'Yalnız Kurt' izleyicilerin büyük beğenisini kazanmayı başardı.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un 5. fragmanı da yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.



TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK!

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak olan dizi; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

İşte Yalnız Kurt dizisinin 5. tanıtım filmi:

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