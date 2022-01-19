Yalnız Kurt'un yeni fragmanı yayınlandı İZLEYİN! Yalnız Kurt ne zaman?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtım filmleri sonrası 'Yalnız Kurt' izleyicilerin büyük beğenisini kazanmayı başardı.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un 5. fragmanı da yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.







TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK!

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak olan dizi; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

İşte Yalnız Kurt dizisinin 5. tanıtım filmi: