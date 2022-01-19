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Survivor’da kim elendi? 19 Ocak Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor All Star’da elenen isim belli oldu

Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. TV 8 ekranlarından yayınlanan Survivor All Star'da SMS oy sıralaması ile bir kişi elendi. Yeni sezonun ilk elemesi olduğu için merakla beklenen eleme adayları arasında dört kişi vardı: Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? 19 Ocak 2022 Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti? İşte Survivor hayallerine veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:35
Survivor’da kim elendi? 19 Ocak Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor All Star’da elenen isim belli oldu

TV 8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlıkları kaybeden takımların yaptıkları oylama sonucu 4 isim eleme potasına ismi yazılarak sürgün kampına gönderildi. Survivor'da kim elendi? 19 Ocak 2022 Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti? İşte Survivor'a veda eden isim......

Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme potasına yazılan isimler oldu ve bu yarışmacılardan en düşük SMS'i alan Survivor All Star 2022'ye veda etti.

SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'de 19 Ocak Çarşamba akşamı haftanın yapılan oylama sonucu adaya ilk veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu.


GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU


SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

ÜNLÜLER
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz

GÖNÜLLÜLER
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda

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