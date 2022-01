Survivor’da kim elendi? 19 Ocak Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor All Star’da elenen isim belli oldu

TV 8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlıkları kaybeden takımların yaptıkları oylama sonucu 4 isim eleme potasına ismi yazılarak sürgün kampına gönderildi. Survivor'da kim elendi? 19 Ocak 2022 Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti? İşte Survivor'a veda eden isim......



Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme potasına yazılan isimler oldu ve bu yarışmacılardan en düşük SMS'i alan Survivor All Star 2022'ye veda etti.



SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'de 19 Ocak Çarşamba akşamı haftanın yapılan oylama sonucu adaya ilk veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu.









SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU



ÜNLÜLER

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz



GÖNÜLLÜLER

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda