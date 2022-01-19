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Survivor Nisa dönüyor mu? Nisa Bölükbaşı ne zaman Survivor'a katılıyor?

Dominik'ten yapılan ilk Survivor All-Star canlı yayıın ve paylaşılan fragmanın ardından Nisa Bölükbaşı'nın yarışmada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İlk başta kadroda yer alan Nisa'nın canlı yayında görülmemesi soru işaretleri yaratmıştı. Peki, Survivor All Star'da Nisa neden yok? Survivor Nisa nerede? Survivor Nisa dönüyor mu? İşte bu soruların cevabı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:52
Survivor Nisa dönüyor mu? Nisa Bölükbaşı ne zaman Survivor'a katılıyor?

Nisa Bölükbaşı, 2020 sezonunda da Survivor'da yarışan isimlerdendi. Genç yarışmacı, 2022 Survivor All Star tanıtımında yer alsa da, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında ve ardından yarışmanın iki bölümünde de ekrana gelmedi. Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı geri mi dönüyor?

Survivor 2022 öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.

NİSA SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Son olarak 2020 sezonunda mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star'da da yarışacak gönüllü takımı kadrosundaydı. Ancak Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımıyla yaptığı canlı yayında Bölükbaşı görünmedi. Öte yandan yayımlanan iki bölümde de yer almadı. Survivor Nisa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 günlük bir karantinada olduğu öne sürüldü. Yarışmacının yerine ise yedeklerden Yağmur Banda geldi.

NİSA BÖLÜKBAŞI DÖNÜYOR MU? SURVIVOR NİSA NE ZAMAN DÖNECEK?

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu.

Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumayabaşladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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