TV 8 ekranlarından yayınlanan Survivor All Star 2022'de gönüllüler ve ünlüler takımlarının kıyasıya rekabeti nefesleri kesiyor. 16 Ocak'ta ekranlara gelen bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve Birsen'in ardından sürgün adasına giden diğer isim belli oldu. Peki, Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte 16 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Nefesleri kesen yarışmada kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI SERCAN

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Yapılan oylama sonucunda Sercan Yıldırım haftanın ikinci eleme adayı oldu ve Birsen'in ardından sürgün adasına gönderilen bir diğer isim oldu.

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Sercan, ''Hiçbir arkadaşıma darılmıyorum. Bunu söylemek istedim. Üzgünüm. sürgün kampı gibi bir şey çıktı. Üzücü ve zor olsa gerek.'' dedi.



