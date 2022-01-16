📺Survivor 2. bölüm ne zaman? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? All Star 2022 sürgün adasına kim gitti? İşte yanıtı

Survivor 2022 All Star başladı... TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında bu sezon heyecan üst düzeyde. İlk bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı oldu. Yarışma formatına yeni getirilen ilk haftaya özgü 'sürgün adası' sürprizi damga vurdu. Bu hafta oynanacak 4 dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan oylama sonrası seçilecek 4 kişi sürgün adasına gönderilecek. Sürgündeki yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla iletişim kuramayacak ve ödüllerden faydalanamayacak. Hafta sonunda bu 4 kişiden biri yapılacak sms oylamasıyla adaya veda edecek.

SÜRGÜN ADASINA KİM GÖNDERİLDİ?🤔

Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan ilk bölümünde yarışmalar nefes kesti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı konseyde sürgün adasına gidecek ismi belirledi. Takım arkadaşlarından 4 oy alan Birsen, sürgüne gönderilen ilk yarışmacı oldu. Birsen bir sonraki dokunulmazlık oyunundan gelecek ikinci kişiye kadar sürgün adasında yalnız kalacak ve oyunlara katılamayacak.

SURVIVOR 2. BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?⏰

Survivor 2022 All Star'ın ikinci bölümü de merakla bekleniyor. Yarışmanın ikinci bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Oyunların ardından yapılacak konseyde seçilecek bir kişi daha sürgün adasına gidecek.

SURVIVOR ALL STAR'DA KİMLER YARIŞIYOR?

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz.