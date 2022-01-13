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Megan Fox ile Machine Gun Kelly nişanlandı!

ABD'li ünlü oyuncu ve model Megan Fox, bir buçuk yıldır birlikte olduğu rapçi Machine Gun Kelly ile nişanlandı. Sevgilisinin evlenme teklifine "Evet" yanıtını veren Fox, o anları "Cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi" sözleriyle sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:18
Megan Fox ile Machine Gun Kelly nişanlandı!

Ünlü oyuncu ve model Megan Fox ile şarkıcı Machine Gun Kelly, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Fox, Kelly'nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklifi ettiği o anları Instagram'dan yayınladı.

Oyuncu, bu teklifi sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için gittiği Karayip Adaları'nın en küçüğü olarak bilinen Porto Riko'da aldı.



Megan Fox, mesajına "2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik." sözleriyle başladı. Ünlü isim, paylaşımında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi.



Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu:

Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona "Evet'" dedim.

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