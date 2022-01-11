Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok?

Her Salı olduğu gibi bu Salı da ekran başına kurulup Masumlar Apartmanı'nı izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?" ve "Masumlar Apartmanı neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?
Gönül Dağı, Teşkilat, Alparslan Büyük Selçuklu derken TRT1 ekranlarında yeni yılın ilk haftası dolayısıyla erteleme kararı çıkarılan diziler listesine Masumlar Apartmanı da eklendi.
Bu akşam ise TRT 1 yayın akışında saat 20:00'de Hazır Aile filmi yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebiyle ekrana gelmemişti. Bu hafta ise dizinin yeni bölümü artan Covid-19 vakaları sebebiyle ekrana gelmiyor. Dizinin 54. bölümünün önümüzdeki salı günü (18 Ocak) izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile
22:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)
01:40 3'Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenle