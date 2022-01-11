Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok?

Her Salı olduğu gibi bu Salı da ekran başına kurulup Masumlar Apartmanı'nı izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?" ve "Masumlar Apartmanı neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?







Gönül Dağı, Teşkilat, Alparslan Büyük Selçuklu derken TRT1 ekranlarında yeni yılın ilk haftası dolayısıyla erteleme kararı çıkarılan diziler listesine Masumlar Apartmanı da eklendi.

Bu akşam ise TRT 1 yayın akışında saat 20:00'de Hazır Aile filmi yer alıyor.







MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebiyle ekrana gelmemişti. Bu hafta ise dizinin yeni bölümü artan Covid-19 vakaları sebebiyle ekrana gelmiyor. Dizinin 54. bölümünün önümüzdeki salı günü (18 Ocak) izleyici karşısına çıkması bekleniyor.







TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile

22:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)

01:40 3'Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenle