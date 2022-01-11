Haberler Magazin Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok?

Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok?

Masumlar Apartmanı 54. yeni bölümü bu hafta yayın akışında göremeyen dizinin sıkı takipçileri internetten "Masumlar Apartmanı neden yok?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım her hafta salı akşamları yayınlanıyor. TRT 1 ekranlarda izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı'nın 54. ve yeni bölüm tarihini merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar apartmanı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 11 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 21:26
Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok?

Her Salı olduğu gibi bu Salı da ekran başına kurulup Masumlar Apartmanı'nı izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?" ve "Masumlar Apartmanı neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?



Gönül Dağı, Teşkilat, Alparslan Büyük Selçuklu derken TRT1 ekranlarında yeni yılın ilk haftası dolayısıyla erteleme kararı çıkarılan diziler listesine Masumlar Apartmanı da eklendi.

Bu akşam ise TRT 1 yayın akışında saat 20:00'de Hazır Aile filmi yer alıyor.



MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebiyle ekrana gelmemişti. Bu hafta ise dizinin yeni bölümü artan Covid-19 vakaları sebebiyle ekrana gelmiyor. Dizinin 54. bölümünün önümüzdeki salı günü (18 Ocak) izleyici karşısına çıkması bekleniyor.



TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile
22:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)
01:40 3'Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenle

DİĞER
Mohamed Salah'tan Liverpool'a sözleşme uyarısı! "Çılgınca şeyler istemiyorum..."
Aksiyon sahneleri nefes kesti! Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor