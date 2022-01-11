MasterChef Türkiye'de ilk finalist kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan son sürat devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada ilk finalist belli oluyor. Son üçlüye kalan Eren, Tahsin ve Hasan'dan biri yapılacak yaratıcı yemeklerin ardından finalist koltuğuna oturacak. Peki MasterChef Türkiye'de ilk finalist kim olacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

EREN, TAHSİN VE HASAN İLK 3'TE!

10 Ocak 2022 akşamı MasterChef'te Hasan ve Sergen arasındaki yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim olan Hasan üçüncü finalist oldu. Sergen ise 4. olarak yarışmaya veda etti.

Danilo Şef, Sergen'e 7 puan verirken Hasan'a 9 puan verdi. Somer Şef, Sergen'e tabağının sulu olması gerektiğini söyleyerek 6 puan verdi. Hasan'a ise tabakta çorbanın biraz daha açık olması gerektiğini söyleyerek 8 puan verdi. Mehmet Şef, aromasının iyi olduğunu belirterek Hasan'a 8 puan verdi. Sergen'e ise 6 puan verdi.

Oluşan son puan durumuna göre Hasan 66 puan aldı, Sergen ise 61 puanda kaldı. MasterChef Türkiye'nin üçüncü finalisti Hasan oldu. Sergen ise 4. olarak elendi.

SERGEN: BENİ AĞLATMAYIN

Veda eden Sergen, ''Beni ağlatmayın.'' dedi. Hasan ise ''Kendisi benim kıymetli dostum. Bugün ben de gitsem üzülsem mi sevinsem mi modundaydım. Umarım hayatında başarılı olur.'' açıklamasını yaptı.

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

MasterChef'in finale kalan ilk yarışmacısı bu akşam yapılacak yarışmadan sonra belli olacak. İlk finalist belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz. MasterChef şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü canlı yapılacak yarışmadan sonra ortaya çıkacak.