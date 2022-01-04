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💥MasterChef çeyrek finale çıkan ikinci isim kim oldu? MasterChef son 4'e kim kaldı? 4 Ocak MasterChef şef ceketini kim kazandı?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te çeyrek final heyecanı başladı. Burcu'nun elenmesinin ardından kalan yarışmacılar, çeyrek finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Çeyrek finale yükselen yarışmacıların gün gün belli olacağı MasterChef'te ikinci çeyrek finalist belli oldu. Peki, MasterChef'te ikinci çeyrek finalist kim oldu? MasterChef'te şef ceketini alan ikinci isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 00:51
💥MasterChef çeyrek finale çıkan ikinci isim kim oldu? MasterChef son 4'e kim kaldı? 4 Ocak MasterChef şef ceketini kim kazandı?

TV8 ekranlarından ilk yayınlandığı günden itibaren heyecanla izlenen MasterChef Türkiye 2021 büyük finale geri sayım başladı. 16 as kadro ve sonrasında dahil olan yedek yarışmacılardan geriye beş isim kaldı. 3 Ocak Pazartesi günü itibariyla MasterChef'te artık kaptan yok, kaptanlar düellosu yok, takım oyunu yok, dokunulmazlık yok, konsey yok! MasterChef'in 20. haftasında dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün bir konuk şefin imza tabağı ile bir yaratıcı oyun sonrasında en çok puanı alan isim, çeyrek finale kalacak. Eren, Sergen, Hasan, Dilara, Tahsin4 Ocak Salı günü MasterChef'te kim kazandı? Kim şef ceketini kaptı? Kim çeyrek finale kaldı? MasterChef 149. bölüm gelişmeleri haberimizde.

MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde şef ceketini giyen ve son 4'e adını yazdıran ilk yarışmacı Sergen olmuştu. MasterChef'in 4 Ocak Salı günü yayınlanan bölümünde şef ceketini giyen ve son 4'e adını yazdıran ikinci yarışmacı Hasan oldu.

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