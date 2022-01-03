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💥MasterChef çeyrek finale kim çıktı? 3 Ocak MasterChef şef ceketini kim kazandı?

TV8 ekranlarından ilk yayınlandığı günden itibaren heyecanla izlenen MasterChef Türkiye 2021 büyük finale geri sayım başladı. 16 as kadro ve sonrasında dahil olan yedek yarışmacılardan geriye beş isim kaldı. 3 Ocak Pazartesi itibariyla MasterChef’te artık kaptan yok, kaptanlar düellosu yok, takım oyunu yok, dokunulmazlık yok, konsey yok! MasterChef’in 20. haftasında dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün bir konuk şefin imza tabağı ile bir yaratıcı oyun sonrasında en çok puanı alan isim, çeyrek finale kalacak. Eren, Sergen, Hasan, Dilara, Tahsin… 3 Ocak Pazartesi günü MasterChef’te kim kazandı? Kim şef ceketini kaptı? Kim çeyrek finale kaldı? MasterChef 148. bölüm gelişmeleri haberimizde.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 00:35
💥MasterChef çeyrek finale kim çıktı? 3 Ocak MasterChef şef ceketini kim kazandı?

İlk yayınlandığı günden itibaren heyecanla izlenen MasterChef Türkiye 2021 büyük finale geri sayım başladı. 16 as kadro ve sonrasında dahil olan yedek yarışmacılardan geriye beş isim kaldı. 3 Ocak Pazartesi itibariyla MasterChef'te artık kaptan yok, kaptanlar düellosu yok, takım oyunu yok, dokunulmazlık yok, konsey yok! MasterChef'in 20. haftasında dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün bir konuk şefin imza tabağı ile bir yaratıcı oyun sonrasında en çok puanı alan isim, çeyrek finale kalacak. Eren, Sergen, Hasan, Dilara, Tahsin… 3 Ocak Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı? Kim şef ceketini kaptı? Kim çeyrek finale kaldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 3 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde şef ceketini giyen ve son 4'e adını yazdıran ilk yarışmacı 52 puanla Sergen oldu.

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