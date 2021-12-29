📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 45. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 45. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 45. Bölümü

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SADAKATSİZ 45. BÖLÜM KONUSU

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

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👉SADAKATSİZ 45. BÖLÜM İZLE

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👉SADAKATSİZ 45. BÖLÜM İZLE

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