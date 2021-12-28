💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 28 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Eren, Sergen ve Tahsin'in yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 28 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.