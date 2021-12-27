Haberler Magazin 💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'te kaptanlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan Beef Wellington yapmasını isterken, en başarılı Beef Wellington'ı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirlerken; her iki takımda yer alan yarışmacılar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 00:56
💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, yeni haftaya girilirken mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

27 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek Beef Wellington oldu.

EREN MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

Nefes kesen mücadele sonunda kazanan isim olan Eren, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturuldu.

İşte haftanın takımları:

MAVİ TAKIM: Eren, Sergen, Tahsin

KIRMIZI TAKIM: Hasan, Dilara, Burcu

DİĞER
Son dakika... Fenerbahçe'ye büyük şok! Joachim Löw'ün yeni takımını açıkladılar
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi: Trabzonspor'dan büyük fark! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor