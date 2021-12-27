Haberler Magazin 📺Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 26. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 26. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizi, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kalp Yarası 25. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 26. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 26. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 00:42
📺Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 26. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisinin 27 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kalp Yarası son bölüm bilgileri...

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI 26. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

KALP YARASI 26. BÖLÜM KONUSU

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI 26. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

KALP YARASI HAKKINDA

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI 26. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI 26. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

DİĞER
Colin Kazım'dan Wayne Rooney'e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi: Trabzonspor'dan büyük fark! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor