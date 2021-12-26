💥MasterChef'te elenen isim belli oldu! 26 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 3 isim yazıldı. "MasterChef'te 26 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları; Burcu, Hasan ve Mert olmuştu. 26 Aralık Pazar günü yapılan eleme oyunu sonrasında Mert yarışmaya veda eden isim oldu.