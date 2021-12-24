Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Benim Hayatım İZLE 4. bölüm (STAR TV)

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM İZLE / KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM FULL İZLE

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KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/fragmanlar/4-bolum-2-fragman

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 21 Aralık Cuma günü ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 4. ve son bölümü...

Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/bolumler

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/bolumler/4-bolum

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)