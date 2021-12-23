💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme üçüncü eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 23 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Dilara, Mert, Eren ve Tahsin'in yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara, çarşamba günü yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sergen olmuştu. Perşembe günü yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim yine Sergen oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Mert, çarşamba günü yayınlanan ikinci bölümdeki eleme adayı ise Hasan olmuştu. Perşembe günü yayınlanan bölümdeki eleme adayı ise Burcu oldu.