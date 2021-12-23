Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 25. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE (Kanal D)

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 25. bölümü, 23 Aralık Perşembe günü ekranlara geldi. Camdaki Kız 25. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

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👉CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine