Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora nereli? İşte Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın yaşı ve dizileri...

Üç Kuruş dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın kim olduğu merak ediliyor. İnternette yapılan aramalarda 'Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora nereli? Aslıhan Malbora kaç yaşında? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?' ifadeleri yer alıyor.



👉Aslıhan Malbora 1995 Afyon doğumlu

Dizi ve sinema oyuncusu Aslıhan Malbora 26 yaşında. 1 Mart 1995 Afyonkarahisar doğumlu Aslıhan Malbora 1,63 boyunda. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Aslıhan Malbora, üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alıyor. Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi bünyesinde oyunculuk eğitimlerine de devam ediyor.





👉Aslıhan Malbora'nın rol aldığı filmler ve diziler

Aslıhan Malbora'nın rol aldığı diziler ise şöyle; Geçen Yaz, Aile Hükümeti , Her Yerde Sen, Ağlama Anne Oluversin Gari, Gel Dese Aşk, Kalbimin Sultanı, Seven Ne Yapmaz.

👉Üç Kuruş dizisinde Leyla!

Aslıhan Malbora, 1 Kasım Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın kız kardeşi Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek bir kadın profil çiziyor.



