📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 52. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 21 Aralık Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 52. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

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MASUMLAR APARTMANI 52. BÖLÜM KONUSU

Han, Ceylan'ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar.



Gülben'in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci'den destek ister. Naci ise Safiye'ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır. Gülben, ne yeni evine ne Esat'a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir. Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat'sa bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.

Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 52. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1