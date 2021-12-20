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MasterChef'te kim elendi? 19 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim belli oldu

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Hafta içerisinde yapılan yarışmalar sonrası Mert, Araz ve Eren eleme adayları olarak potaya girmişti. MasterChef'te elenen ismin belli olmasının ardından yarışmanın takipçileri "MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?", "MasterChef'te kim elendi?", "19 Aralık Pazar günü MasterChef'te kim elendi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, MasterChef'in 19 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya kim veda etti. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:28
MasterChef'te kim elendi? 19 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 3 isim yazıldı. "MasterChef 19 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları; Mert, Araz ve Eren olmuştu. 19 Aralık Pazar günü yapılan eleme oyunu sonrasında Araz yarışmaya veda eden isim oldu.

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