📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 14. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Aralık Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 14. bölümü...

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YARGI 14. BÖLÜM KONUSU

Yargı'nın 19 Aralık Pazar günü yayınlanan 14. Bölümde Engin'i öldürmekten gözaltına alınan Ceylin'in, tutuklu yargılanmasına karar veriliyor!

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

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Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

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👉YARGI 14. BÖLÜM İZLE