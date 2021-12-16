Haberler Magazin Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 24. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE (Kanal D)

Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 24. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE (Kanal D)

Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken diziler arasında yer alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizide heyecan dorukta. Her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisi öncesinde izleyiciler arama motorlarında araştırma yapıyor. Camdaki Kız son bölüm izle, Camdaki Kız canlı izle, Camdaki Kız full izle gibi sorgular artıyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 24. Bölüm Fragmanı yayında!

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:23 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:24
Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 24. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE (Kanal D)

Camdaki Kız 24. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 24. bölümü, 16 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Camdaki Kız 24. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar.

Camdaki Kız 24. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 24. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levet'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

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