Haberler Magazin 📺Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 117. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 116. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 117. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 00:23 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 00:25
📺Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 16 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 117. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 117. BÖLÜM KONUSU

Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

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Fikret, Züleyha ile olamayacağını bir kez daha anlıyor

Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

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Hakan yolun sonuna yaklaşıyor

Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.

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