Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 4. bölüm izle - atv canlı izle Destan izle (DESTAN TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan 4. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Ebru Şahin'ın yer aldığı Destan dizisininin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak?

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DESTAN 4. BÖLÜM FRAGMANI:

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Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur. Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

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Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)