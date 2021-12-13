Alparslan Büyük Selçuklu dizisi SON BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu İZLE 6. bölüm (TRT 1)

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. BÖLÜM İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. Alparslan: Büyük Selçuklu 13 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek. Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri.

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. BÖLÜM İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Akça ise, başındaki Karaca derdinden kurtulmak zorundadır. Alparslan'la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yınal'ın tahta çıkma yolunda Kündüri ile yaptığı plan, devlet içinde büyük karışıklıklara yol açarken; Kekavmenos ve Bozan arasındaki kirli ittifak ise, Selçuklu'yu büyük bir çıkmaza sokacaktır. Tüm bunlar yaşanırken; Kekavmenos'un, Akça ve Alpagut'u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak? Alparslan, Kekavmenos'tan almak istediği intikam uğruna dönülmez bir yola girecektir.

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. BÖLÜM İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. BÖLÜM İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 6. BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR!