📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 13. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Aralık Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 13. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 13. bölümü...

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YARGI 13. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin'in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin'i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin'i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.

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Engin'in herkes için özenle hazırladığı planında vaat ettiği sürede sona gelinmiştir. Kurduğu planla uyumla ilerlerken birileri onu kendi oyunun dışında bırakmaya çalışmıştır. Herkesin sevdikleriyle sınandığı bu gerilimli süreçte, şaşırtıcı ve sürpriz birliktelikler de oluşmaya başlar…

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Çıktıkları her yolda birbirlerine daha da kenetlenen Ilgaz ile Ceylin, olanca imkânsızlığa rağmen, hayatlarındaki bunca karmaşanın içerisinde bile kalplerinde yeşeren duyguları bastırmayı mı yoksa onlara teslim olmayı mı seçecekler? Üstelik hayat onlara şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları büyüklükte yeni bir sınav hazırlamışken…

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