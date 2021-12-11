Gönül Dağı dizisi SON BÖLÜM İZLE - GÖNÜL DAĞI İZLE 43. bölüm (TRT 1)

Gönül Dağı 43. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 43. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 43. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 11 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 43. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

Gönül Dağı 43. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 43. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 43. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE

Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?



Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?



Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

Gönül Dağı 43. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 43. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 43. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 43. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 43. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 43. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE