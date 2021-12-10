Kıbrıs Zafere Doğru dizisi SON BÖLÜM İZLE - KIBRIS ZAFERE DOĞRU İZLE 18. bölüm (TRT 1)

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM İZLE / Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FULL İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 17. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde heyecan dorukta. Kıbrıs Zafere Doğru 10 Aralık Cuma günü ekranlara geldi. Kıbrıs Zafere Doğru 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm bilgileri.

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM İZLE / Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FULL İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 17. BÖLÜM İZLE

Baba olacağını öğrenen Ankaralı, büyük kararı vermek zorundadır. Ya alakadar olduğu tüm meseleleri bir kenara bırakıp ameliyat masasına yatacak ya da çocuğunu göremeden her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamayı sürdürecektir. Bu konu için kanlı küvet katliamında yaşamını yitiren çocukların babası Binbaşı Nihat İlhan'la konuşmaya ondan akıl almaya karar verir. Zor ve duygusal bir görüşme onu beklemektedir. Diğer yanda ise hem Apollon hem de Samson, Kemal'in ve Ankaralı'nın ailelerine eylem yapma peşindedir. Acılar ve kayıplar hem Ankaralı hem de Kemal'i beklemektedir.

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM İZLE / Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FULL İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 17. BÖLÜM İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM İZLE / Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FULL İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kıbrıs Zafere Doğru 17. BÖLÜM İZLE