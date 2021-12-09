📺Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız 23. bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 9 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 23. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM KONUSU

Camdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'dan kurtulmak için yaptığı planda her şeyi daha da zorlaştırır ve kendisini çıkmaza sokuyor.

Nalan, Adil ve Cana'yla yüzleşir. Babasını takip eden Nalan, yaşadıkları karşısında adeta şoke olur. Adil ise kızının kendisini takip ettiğini öğrenince yıkılır. Cana, Nalan'ın hayatına farklı bir yerden yara açarken, İpekoğlu Ailesi'nin sırları gizemini korumaya devam eder. Nalan, Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister.

Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar. Ancak Sedat'ın yaptığı plan işe yaramazken daha da kötü sonuçlar doğurur. Sedat, büyük çıkmaza girerken Nalan, ailesinin sırrının peşine düşer.

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👉CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM İZLE