Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 23. BÖLÜM FULL İZLE

Camdaki Kız 23. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 23. bölümü, 9 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Camdaki Kız 23. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır.

Camdaki Kız 23. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 23. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.

Camdaki Kız 23. BÖLÜM İZLE