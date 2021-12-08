📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 42. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 42. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 42. Bölümü

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SADAKATSİZ 42. BÖLÜM KONUSU

Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba yayınlanan 42. yeni bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklifi ediyor!

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

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👉SADAKATSİZ 42. BÖLÜM İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 42. BÖLÜM İZLE

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👉SADAKATSİZ 42. BÖLÜM İZLE