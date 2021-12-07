📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 50. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 7 Aralık Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 50. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM FULL İZLE

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MASUMLAR APARTMANI 50. BÖLÜM KONUSU

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris'in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.



Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 50. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 CANLI İZLE