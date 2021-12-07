MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te kim dokunulmaz oldu? 7 Aralık Salı

MasterChef'te doknulmazlık heyecanı yaşanıyor... 7 Aralık Salı MasterChef'te doknulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Mavi takım ile kırmızı takım arasında kıran kırana geçecek mücadele sonrası doknulmazlığı kazanacak takım belli olacak.

Sonrasında ise kazanan takım içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar heyecan dolu yarışta mücadele ederken dokunulmazlığı hangi takımın ve kimin kazanacağı merak konusu oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...