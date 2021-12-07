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MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 7 Aralık Salı

MasterChef'te doknulmazlık heyecanı yaşanıyor... 7 Aralık Salı MasterChef'te doknulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Mavi takım ile kırmızı takım arasında kıran kırana geçecek mücadele sonrası kazanan takım belli oldu. Sonrasında ise kazanan takım içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan isim de belli oldu. MasterChef'te oyunu kaybeden kırmızı takımda ilk eleme adayı ise Eren oldu. Yarışmacılar heyecan dolu yarışta mücadele ederken bu sorular merak konusu oldu. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte cevabı ve tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 21:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 00:20
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 7 Aralık Salı

MasterChef'te doknulmazlık heyecanı yaşanıyor... 7 Aralık Salı MasterChef'te doknulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Mavi takım ile kırmızı takım arasında kıran kırana geçecek mücadele sonrası kazanan takım belli oldu.

Sonrasında ise kazanan takım içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan isim de belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gecenin kazananı mavi takım oldu ve kırmızı takım doknulmazlık için mücadele verdi. Kırmızı takımın kıyasıya yarışının ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Mert oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oyunu kaybeden kırmızı takımda ilk eleme adayı ise Eren oldu.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK

Değişen eleme sistemi hakkında yarışmacılara ve izleyicilere bilgi veren Soner Sivrioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Artık her hafta bir yenilik olacak. Bu hafta bir takım beş, diğer takım dört kişi. o yüzden artık elemelerde iki kişinin adını verme olayı bitti. Pazar günü sadece üç yarışmacı olacak ve bu isimler arasından elenen kişi, iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün kaybeden takımdan bir kişi potaya gidecek.''

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