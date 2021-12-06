Haberler Magazin MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? 16 Aralık 2021

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? 16 Aralık 2021

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Aralık Pazartesi  MasterChef'te kaptanların kim olacağı ve kaptanlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan verici kaptanlık oyunu sonrası bu sorular sıkça araştırılıyor. Peki mavi takım ve kırmızı takımın kaptanları belli oldu mu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 22:43
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? 16 Aralık 2021

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Aralık Pazartesi MasterChef'te kaptanların kim olacağı ve kaptanlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan verici kaptanlık oyunu sonrası bu sorular sıkça araştırılıyor. Peki mavi takım ve kırmızı takımın kaptanları belli oldu mu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

KAPTANLAR BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de 16. haftanın heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı Hasan olurken, kırmızı takımın kaptanı olarak ise Mert'i seçti.

KAPTANLIK OYUNU

Mavi takım kaptanı Hasan ile kırmızı takım kaptanı Mert, kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele verecek.

Kaptanlık oyununun ardından kazanan ismi haberimizden öğrenebilirsiniz...

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