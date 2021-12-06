MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? 16 Aralık 2021

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Aralık Pazartesi MasterChef'te kaptanların kim olacağı ve kaptanlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan verici kaptanlık oyunu sonrası bu sorular sıkça araştırılıyor. Peki mavi takım ve kırmızı takımın kaptanları belli oldu mu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

KAPTANLAR BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de 16. haftanın heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı Hasan olurken, kırmızı takımın kaptanı olarak ise Mert'i seçti.

KAPTANLIK OYUNUNUN GALİBİ HASAN

Mavi takım kaptanı Hasan ile kırmızı takım kaptanı Mert, kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Kaptanlar, önlerine konulan ürünleri gözleri kapalı olarak doğru tahmin etmeye çalıştı. Kaptanlık oyununu kazanarak avantaj elde takım Hasan ile mavi takım oldu.

KADROLAR

Mavi Takım

Hasan

Araz

Sergen

Tahsin

Görkem

Kırmızı Takım

Mert

Eren

burcu

Dilara