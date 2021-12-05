Yargı dizisi SON BÖLÜM FULL İZLE - YARGI İZLE 12. bölüm (KANAL D)

YARGI 12. BÖLÜM İZLE / YARGI 12. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 12. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 12. Bölüm fragmanı yayında!

YARGI 12. BÖLÜM İZLE / YARGI 12. BÖLÜM FULL İZLE

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.

YARGI DİZİSİ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

YARGI 12. BÖLÜM İZLE / YARGI 12. BÖLÜM FULL İZLE

YARGI 11. BÖLÜM İZLE / YARGI 11. BÖLÜM FULL İZLE