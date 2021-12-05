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MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor! 5 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor... 5 Aralık Pazar MasterChef'teki büyük eleme gecesinde kimin eleneceği merak ediliyor. Eleme potasında bulunan 6 isim arasından bir kişi kıran kırana geçecek mücadele sonrası sonrası yarışmaya veda edecek. Peki eleme adayları kimler ve elenen isim belli oldu mu? İşte cevabı ve tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 23:22
MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor! 5 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor... 5 Aralık Pazar MasterChef'teki büyük eleme gecesinde kimin eleneceği merak ediliyor. Eleme potasında bulunan 6 isim arasından bir kişi kıran kırana geçecek mücadele sonrası sonrası yarışmaya veda edecek. Peki eleme adayları kimler ve elenen isim belli oldu mu?

MasterChef'te eleme adayları Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur arasından bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek.

O İSİMLER POTADAN ÇIKTI

MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar, avakado ile yaratıcılık mücadelesi verdi. Burcu, Hasan ve Araz potadan son anda kurtuldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

5 Aralık Pazar günü MasterChef'te elenen isim belli henüz açıklanmadı.

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